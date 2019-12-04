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Kaçırılıp arabadan atıldı: Ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu

Konya'da kaçırıldıktan sonra şehir merkezi çıkışında araçtan atıldığı iddia edilen genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini ardından babasını görüntülü arayarak yerini tarif etti.

04.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:45Kaçırılıp arabadan atıldı: Ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu
'da kaçırıldıktan sonra şehir merkezi çıkışında araçtan atıldığı iddia edilen genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini ardından babasını görüntülü arayarak yerini tarif etti. ekipleri tarafından bulunan genç kız, araçtan atıldığı yere gelen anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü.
Konya'da, iddiaya göre bir lise öğrencisi 17 yaşındaki S.Ç., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden inen şahıs veya şahıslar tarafından Selçuklu ilçesinde bulunan okulunun önünden araca bindirilerek kaçırıldı. Beyşehir Caddesi'nden ilerleyen araç Konya Isparta karayoluna doğru giderken araçtaki şahıs veya şahıslar genç kızı bir süre sonra Akyokuş seyir tepesi civarında araçtan atarak kaçtı. Araçtan atılan genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçerken S.Ç. cep telefonundan babasını görüntülü arayarak yerini tarif etmeye çalıştı. Genç kızın, bulunduğu yer civarında televizyon antenlerinin olduğunu belirtmesi üzerine mevkisinin Akyokuş civarındaki televizyon antenleri olduğu anlaşıldı. Polis ve sağlık ekipleri de genç kızın bulunduğu mevkiye yönlendirildi.
AİLESİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Polis ekipleri tarafından yol üzerinde yürürken bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi S.Ç., polis otosuna alındı. S.Ç., polis otosunda oturduğu sırada ailesi olay yerine geldi. Bu sırada kızlarını gören babası B.Ç., annesi G.Ç. ve yakınları genç kıza sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Kızına sarılan baba, "Babam, babam" diyerek ağlarken, amcası, "Elleri kırılsın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra genç kız sağlık kontrolü için olay yerine gelen ambulansla alınarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi S.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailesinin kızlarını kaçıran kişi veya kişilerden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.
(İbrahim Yetkin - Mustafa Uslu/İHA)

Polis, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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