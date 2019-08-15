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Kaçış Oyunu

"Kaçış Oyunu"Franck Thilliez'in "Puzzle" adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor.

15.08.2019 17:54
Kaçış Oyunu
"Kaçış Oyunu"
Franck Thilliez'in "Puzzle" adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor.
Haftanın korku türündeki, Belçika yapımı filmin konusu özetle şöyle:
"Oyunsever iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, Paranoya adlı bir kaçış oyununa katılmaya karar verir. İlk bulmacayı çözdükten sonra, finalde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra buradan sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar."

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Kaynak: AA

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