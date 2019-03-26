26 Mart 2019, 08:54
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Kaçış Oyunu Filmi

Kaçış Oyunu Filmi

Kaçış Oyunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kaçış Oyunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

En büyük kaçış oyunu Paranoya’ya hoş geldiniz. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden biri kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Korkutucu bir ormanın içindeki bu yerde kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular, kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar.


Yönetmen: Jacques Kluger
Senaryo: Jacques Kluger, Amiel Bartana
Oyuncular: Charley Palmer Rothwell, Roxane Mesquida, Laetitia Chambon, Helena Chambon, Igor van Dessel, Marie Zabukovec, Thomas Mustin, Alizée Gaye, Daphné Huynh, Caroline Donnelly, Koah Edwards, Hippolyte de Poucques, Priscilla Adade
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Play or Die
Yapımcı Firma: Boburst Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

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Kaynak: InterSinema.com