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Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları ve Kaçış Planı 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kaçış Planı 2 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Kaçış Planı 2 filmi hakkında Kaçış Planı 2 konusu, Kaçış Planı 2 özeti, Kaçış Planı 2 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Kaçış Planı 2 filmi detayları.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları ve Kaçış Planı 2 özeti!

Kaçış Planı 2 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kaçış Planı 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçış Planı 2 konusu nedir, Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler ve Kaçış Planı 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN ÖZETİ

Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Steven C. Miller

Oyuncular: Dave Bautista, Sylvester Stallone, Jaime King, Titus Welliver, Wes Chatham

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2018 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Miles Chapman

Etiketler : Yönetmen, Miller, Gündem, Sinema, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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