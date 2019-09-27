Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış sendromu hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile tekrar gündeme gelen kaçış sendromu hastalığı ne demek araştırılıyor. Kaçış sendromu hastalığı nasıl bir hastalık? Erbil'in yaklaşık bir yıl yoğun bakımda kalmasına neden olan hastalık ölümcül mü? İşte detaylar…

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ile ortaya çıkan hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı şekilde damar dışına doğru difüzyonunda yatar. Bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir. Acil müdahale edilmediği takdirde kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı, damar içerisindeki kan basıncını ani olarak düşürür ve bu durum şoka neden olur. Ayrıca kanın akıcılığı azalır. Kaçış sendromu hastalığı, bulaşıcı değildi.

BELİRTİLERİ

Kaçış sendromu hastalığına sahip bireylerde genellikle uzun yıllar herhangi bir belirti görünmez. Hastalık ataklarla kendini gösterir ve bu durum ayda bir tekrarlayabileceği gibi bazen bir ataktan sonra bir sonraki atağın ortaya çıkması yıllar alır. Genellikle tekrarlayan şoklar ile kendini gösteren kaçış sendromunda krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyon benzeri belirtilere rastlanabilir. Bunlar ateş yükselmesi, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerdir. Görülen en yaygın belirtiler: Tansiyon düşüklüğü, kanın yoğunlaşması, baş dönmesi, karın ağrısı, bulantı ve kusma, vücudun belirli bölgelerinde oluşan şişlikler, bağırsaklarda ödem oluşumu, karında asit birikmesi, şok şeklinde ortaya çıkar. Öte yandan, kalp ve akciğer zarında sıvı birikmesi geliştiğinden kalp ve akciğer yetmezliği görülebilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Kaçış sendromu hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak hastalıkla birlikte baş gösteren diğer sorunların giderilmesi sağlanır. Ataklar ve krizler nedeniyle vücudun diğer doku ve organlarının da işleyişini bozarak farklı hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Hastalıkta amaç atakları önleyebilmektir. Bu atakların önlenmesi için bazı durumlarda gribal enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir takım antibiyotikler ile bronşit ve astım tedavisine yönelik ilaçlardan faydalanılır. Sürekli tansiyon ölçümü yapılır, gerekli durumlarda tansiyonun normal seviyelere getirilmesi için ilaçlar kullanılır. Hastalığın tanısı konmuş kişilerde stres, kaza ve yaralanma gibi travmalar atakları tetiklediği için dikkatli davranılması gerekir. Ayrıca hastalara alerji testi yapılarak, kaçış sendromu hastalığını tetikleyecek alerjen maddeler tespit edilir.