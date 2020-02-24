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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam ediliyor

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Erbil, fizik tedavi de görmeye başladı.

24.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:12

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Rahatsızlığı devam eden ve sık sık hastaneye kaldırılan Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor.

HER GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan Erbil, geçtiğimiz ay hastanede yatarken avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırdı.

HASTANEYE AYLIK 150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren Mehmet Ali Erbil'in sigortası artık geçerli olmadığı için hastaneye aylık 100-150 bin TL para ödüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına yeni yıldan dileklerinden bahsederken şunları söylemişti: "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."

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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam ediliyor

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
HAKİKAT:EY NEFSİM NE KADAR KAÇARSAN FAYDA YOK. . VE ALLAH BUYURDU. . KÜLLİ NESFSİN ZAHİRETÜL MEVT. . . HERNEFS ÖLÜMÜ TADACAK. . ELHAK. . . NE YAPARSAN NEREYE KAÇARSAN KAÇ ÖLÜM BİZİ BULCAK. . . AZRAİL A. S. MUTLAKA GELİR. . SON BELLİ
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!!:var billiğii Allah''u Tealanın. pek bir direniyor hayata.
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CON VİK:Kendisini sevmesem de sağlık önemli. Umarım şifa bulur.
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