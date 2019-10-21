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Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Şarkıcı Banu Parlak, Kaçış Sendromu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 20 gün önce 2. Sayfa programına katılan ve kilolu haliyle dikkat çeken Erbil'in zayıflaması hayranlarını korkuttu.

21.10.2019 10:10

Arabada çektiği videolarla fenomen olan ve sonrası şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen Erbil'in son görüntüsü ise herkesi korkuttu.

BANU PARLAK EVİNE GİDİP ZİYARET ETTİ

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, her ay düzenli olarak serum alıyor. Geçtiğimiz gün de hastaneye giderek sevenlerini korkutan Mali, dün akşam Banu Parlak ile bir araya geldi. Yakın zaman sonra dede olacak olan Mali, Parlak' ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.

Erbil'in 27 Eylül'deki görüntüsü

Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye gittiMehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye gitti

235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Eylül, Magazin


YORUMLAR (28)
ÖÖÖJJJÖÖÖ:bağlasan durmaz. . .
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0 0
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ZORRO:Beter ol lan. Yatacak yerin yok senin
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HARUN:Hocam öyle deme yazık ya. Hastanede kapısında anlatmıştı; damadım önüm sıra dua okudu ben de tekrarladım diye, bildiğim duaları hep unutmuşum derken ağladı adamın nutku durdu. Rabbim imandan ayırmasın.
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0 0
HASAN:ateş seni çağırıyoo
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7 7
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BİRİKEDİMİ7:BETER OL MAMİ
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5 11
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TAYFUNN:Bitmiş resmen meczuplara benzemiş
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8 1
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MEDİNELİ:''Allahtan geldik , Ona dönücüleriz. ''Hesap vericileriz. . .
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CAN:CEM ERMAN ; Hesabı niçin vereceğimizi anlamadıysan , neden geldiğimizi anlaman imkansız zaten. Kafanı yorma ayrıca, hesap günü sana ayrıntılı açıklarlar.
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2 0
CEVAL:Cem erman malsın olumm
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7 0
CEM ERMAN:madem hesap verecegiz neden geldik
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2 214
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