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Kaçkar Dağları'nın muhteşem görüntüsü

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, muhteşem görüntüsü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

07.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:13Kaçkar Dağları'nın muhteşem görüntüsü
'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, muhteşem görüntüsü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar, birçok yaylaya sahip olmasının yanı sıra 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen ve adeta bulut denizini andıran manzarası ile fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor.
Fotoğraf sanatçısı Ali Kemal Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölgesinin keşfedilmemiş eşsiz güzelliklerini görüntülemeye çalıştığını söyledi.
Çektiği fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü aktaran Atik, "Zaman zaman bu çekimler sırasında zorluklarla karşılaşıyorum. Zor doğa koşullarına rağmen çok güzel görüntüler elde ediyorum. Bazı zamanlar arazide kamp kurarak güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz." dedi.
Atik, çektiği görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bölgenin güzelliklerini tanıtmaya gayret ettiğini belirterek, "İnşallah bölgemiz turizmde hak ettiği yere gelir. Bu anlamda turizme katkı vermeye çalışıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Bu işin birçok zorluğu olmasına rağmen severek yapıyorum." diye konuştu.
Ali Kemal Atik, bölgede kar yağışının ardından çektiği görüntülerin, karın beyazlığına eşlik eden sis bulutları sayesinde kartpostallık manzara ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.

Karadeniz, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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