30.06.2019 16:49
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Kaçkarlar'a Haziran'ın son gününde kar yağdı

Kaçkarlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na Haziran ayında kar yağdı.

Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na Haziran ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları 'na Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmanmak üzere sabah saat 06.00 sularında yola çıkan 40 dağcı ise, Avusor Yaylası'nda kar yağışına yakalandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Kaçkarlar'a tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki Ercan Kesti, "Kaçkarlar'a tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor Yaylası'ndan geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE
Kaynak: İHA
Kaçkar Dağları , Rize , Çamlıhemşin , Güncel

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