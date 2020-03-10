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"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı. Zanlılar olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenidi.

10.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:59

Şanlıurfa 'da "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde ikiz plaka taşıdığından şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslar ilk önce araçla, daha sonra ise aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

3 BEKÇİ YARALANDI

Bekçiler tarafından önleri kesilen 2 zanlı ile bekçiler arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler, 3 bekçinin yaralanmasına neden oldu. Zanlılar, olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, Sabah, 3. Sayfa

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