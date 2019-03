Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cüler Hatay'da yakalandı

Kaynak: İHA

Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cüler Hatay'da yakalandıYurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirildiŞüphelilerin hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildiHATAY - Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekipleri tarafından yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Yanlarında can yelekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2'si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurtdışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişinin hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildiEmniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.