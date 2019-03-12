KAÇUV Aile Evi 7 Yılda 649 Kişiye Yuva Oldu

7 yıldır İstanbul Cerrahpaşa'da kesintisiz hizmet veren Aile Evi, bugüne kadar 649 kişiyi misafir ederek onların yanında oldu.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) 2012 yılında hayata geçirdiği, en önemli projelerden biri olan Aile Evi, 7. yaşını kutluyor. Çocuklarının kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından İstanbul'a gelmek zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere ücretsiz konaklama, gıda, hijyen, psiko-sosyal destekler ve kısmi giyim gibi ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle İstanbul Cerrahpaşa'da hayata geçirilen Aile Evi, 7 yılda 649 kişiye destek oldu.

"Herkesi bağışlarıyla desteğe davet ediyoruz"

KAÇUV'un İstanbul Valiliği ve düzenlenen kampanyalarda toplanan bağışlarla Mart 2012'de hizmete açılan Aile Evi'nin daha çok aileye ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, şunları söyledi: "Kanser tedavisi zorlu ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreçte birçok aile çocuklarının sağlığı için memleketlerini geride bırakıp İstanbul'a geliyor, maddi sorunlar yüzünden kimi zaman hastane koridorlarında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Tedaviye ara vermek zorunda kalanlar olabiliyor. Biz de bu dönemde çocuklarının durumu nedeniyle hem duygusal hem de maddi anlamda zor durumda kalan aileleri yalnız bırakmamak adına Aile Evi ile destek olmaya çabalıyoruz. Pendik'te inşası devam eden 2. Aile Evimizi de en kısa sürede hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Evi'nin sürdürülebilirliğini, kurumsal ve bireysel bağışçıların destekleriyle sağlıyoruz. Bu nedenle herkesi bağışlarıyla çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya davet ediyoruz."

2. Aile Evi'nde 22 aile konaklayabilecek

İkisi tek, 12'si çift kişilik olmak üzere 14 odadan oluşan Aile Evi'nde çocuklar için bir oyun odası ve oyun bahçesi bulunuyor. Bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşıyabilecekşekilde dizayn edildiği Aile Evi'de, ortak alan bir mutfak ve çamaşırhane de hizmet veriyor. Pendik'te açılacak 2. Aile Evi ise 6 katta, 22 odadan oluşuyor. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı 2. Aile Evi'nde, anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak.

Kaynak: Bültenler