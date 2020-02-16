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KAÇUV, çocukluk çağı kanseri farkındalığı için kampanya düzenledi

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla çocukluk çağı kanseri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla bir kampanya yaptı.

16.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:16KAÇUV, çocukluk çağı kanseri farkındalığı için kampanya düzenledi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 15 Şubat Çağı Kanser Günü dolayısıyla çocukluk çağı kanseri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla bir kampanya yaptı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor ve bu sayı nükslerle 5 bine ulaşıyor.
15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde "#sarıyıfarket" temalı farkındalık çalışmasında, çocukluk çağı kanseri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amaçlandı. Proje kapsamında İstanbul'da farklı noktalar sarıyla kaplanırken, vakıf billboard ve dijital ekranlardan İstanbullulara "Sarıyı fark et" diye seslendi.
Dün Caddebostan Sahili'nde başlayan Sarıyı Fark Et Bisiklet Turu'nda KAÇUV gönüllülerinden oluşan ve 50 kişilik grup #sarıyıfarket dövizleriyle farkındalık için pedal çevirdi. Bisiklet turunun başlangıç noktasındaki stantta çocukluk çağı kanserlerine ilişkin bilgi verildi.
"Erken tanı için ebeveynler tarafından bulgu ve belirtilerin bilinmesi önemli"
KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserlerinde hastalığı erken evrede yakalamak kadar uygun merkeze ulaşıp tedavi almanın da büyük önem taşıdığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Her yıl 3 bin 500 çocuk kansere yakalanıyor. Her geçen yıl 3 yaş altı çocuklarda kanser vakaları artıyor. Çocukluk çağı kanserlerinin en sık görüleni ve bilinen vakaların yüzde 30'u lösemi. Geri kalan yüzde 70 içinde, ülkemizde ikinci sırada lenf bezi kanserleri yer alıyor. Bugün çocukluk çağı lösemisinden eskisi gibi korkmuyoruz. 30 yıl görülen vakaların yüzde 20'si iyileşirken, bugün yüzde 80'inden fazlası iyileşiyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden türleri, tanı yöntemleri ve belirtileri bakımından ayrışıyor. Erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri olmadığından erken tanı alabilmeleri için ebeveynler tarafından bulgu ve belirtilerin bilinmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor."

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Çocukluk, Sağlık

Kaynak: AA

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