KAÇUV Destekçileriyle İBS Anne Bebek Fuarı'nda Buluşuyor

2000 yılında maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan KAÇUV, destekçileriyle daha çok çocuğa umut olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede KAÇUV yeni destekçilere ulaşmak ve çalışmalarını anlatmak üzere 14–16 Aralık günleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'na katılıyor. Fuarda J12 numaralı stantta yer alan KAÇUV, II. Aile Evi başta olmak üzere son dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek ve bağışları kabul edecek.