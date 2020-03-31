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KAÇUV sağlık çalışanlarına kapılarını açtı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Pendik'te bulunan 2. Aile Evi'nin kapılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aralıksız çalışan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktor ve sağlık çalışanlarına konaklama için açtı.

31.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:48
KAÇUV sağlık çalışanlarına kapılarını açtı
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Pendik 'te bulunan 2. Aile Evi'nin kapılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aralıksız çalışan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktor ve sağlık çalışanlarına konaklama için açtı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre KAÇUV, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek veriyor.
Bu kapsamda KAÇUV, Pendik'teki 2. Aile Evi'nin kapılarını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çoğu zaman ailelerinden uzak ve dinlenme imkanı bile bulamayan özverili doktorlarına, hemşirelerine ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.
KAÇUV, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz olarak konaklama imkanı sağladığı ve koronavirüs salgını nedeniyle çocukların doktor gözetiminde evlerine gönderildiği 22 odalı 2. Aile Evi'ni, sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Marmara Üniversitesi, Pendik, Güncel
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