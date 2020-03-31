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KAÇUV'un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek

KAÇUV, Pendik'te bulunan 2. Aile Evi'nin kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aralıksız çalışan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.

31.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:27
KAÇUV'un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek veriyor. Bu kapsamda KAÇUV, Pendik 'te bulunan 2. Aile Evi'nin kapılarını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çoğu zaman ailelerinden uzak ve dinlenme imkânı bile bulamayan özverili doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.

KAÇUV, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz olarak konaklama imkanı sunduğu ve koronavirüs salgını nedeniyle çocuklar doktor gözetiminde evlerine gönderildiği 22 odalı 2. Aile Evi'ni,sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını rahatça giderebileceği ve konaklayabileceği bir yer sunma amacıyla sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Pendik, Güncel
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