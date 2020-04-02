Kadavradan çıkartılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya şifa oldu

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakli ekibi tarafından kadavradan çıkartılan böbrek, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Ali Çalar'a (57) şifa oldu.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir böbrek nakli yapacak öğretim üyesinin yokluğu nedeniyle gerçekleştirilemeyen organ nakilleri, yenilenen organ nakli ekibiyle ivme kazanmaya başladı. Bu kapsamda 20 yıldır böbrek yetmezliği bulunan Ali Çalar'a kadavradan çıkartılan böbrek nakledildi.

Erciyes Üniversitesi Organ Nakil Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, böbrek nakliyle ilgili olarak, "Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bize sunulan ilk böbreği ekibimizle aldık ve başarılı bir operasyonla kendi hastanemizde takip ettiğimiz hastamıza taktık. İstanbul'da bir yıllık zorlu karaciğer ve böbrek nakli eğitimi sonrası yuvama dönüp, kıymetli hocalarımın desteğiyle ilk başarılı böbrek naklini gerçekleştirdim. İnşallah Kayseri'mize ve üniversitemize hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Akyıldız ise, başarılı bir organ nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastanemizde organ nakli yapabilmemiz için gerekli alt yapı, ekipman ve ekibimiz tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından da hastanemizin organ nakli ruhsatlandırması yenilenmiştir. Hastalarımızın ameliyat olmak için dış merkezlere gitmelerine gerek yoktur. Hastaların sonraki süreçlerde takiplerinin yapılması da çok önemlidir, bu konuda yetişmiş çok kıymetli hocalarımız ve ekibimiz ile tek kişilik odalarda, temiz mekanlarda sağlık hizmeti almaları bizleri de memnun edecektir" dedi.

Kaynak: DHA