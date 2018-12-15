Kadavradan Şans İkinci Kez Yüzüne Güldü

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de 13 yıl önce kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Anıl Kibar, Aydın
'da trafik kazasında hayatını kaybeden hastanın bağışlanan böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu. Buca
ilçesinde yaşayan özel bir şirkette çalışan 28 yaşındaki Kibar'a 6 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Kibar'a uzun süre ilaç tedavisi uygulayan doktorlar, böbreklerinin işlevlerini yerine getirememesinin ardından 2001 yılında diyaliz tedavisine başladı.
Ablasına da kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve bir süre beraber tedavi gören Kibar, organ nakil listesine alınırken bir yıl sonra Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
Nakil edilen böbrekle 13 yıl hayatını sürdüren Kibar'ın rahatsızlıkları 3 yıl önce yeniden başladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Anıl Kibar'ın tedavisi sürerken doktorları yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu.
Kibar'a mutlu haber geçen hafta Aydın'dan geldi. Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği yapılan 4 saatlik ameliyatın ardından Kibar'a nakledildi.
"Ben çok şanslı bir hastayım"
Anıl Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığından dolayı yıllardır çok sıkıntı çektiğini, ilk anda kadavradan kendisine ikinci kez uygun böbreğin bulunduğuna inanamadığını söyledi.
Organ nakil bekleme sürecinde moralini bozmadığını belirten Kibar, şunları dile getirdi:
"Şanslı bir hasta olduğumu düşünüyorum. 2002'de kadavradan organ nakli oldum. Sonra hastalığım yeniden nüksetti. Ümidimi kaybetmeden yeniden listeye başvurdum. Sıranın uzun olmasından dolayı 4 yıl bekledim ama en umulmadık zamanda böyle bir şans yakaladım. Kadavradan yeniden nakil olduğum için çok mutluyum."
Kendisine yeniden hayat veren hastanın ailesiyle tanışıp teşekkür etmek istediğini dile getiren Kibar, sağlığına kavuştuktan sonra evleneceğini kaydetti.
"2. kez kadavradan listeye girip nakil olması büyük şans"
Organ nakil ekibinden Doç. Dr. Erhan Tatar
da kadavradan bağışın yetersiz olduğuna dikkati çekerek, "Yılda 500 ila 550 hastaya kadavradan böbrek nakli yapılabiliyor. Ülkemizde 35 bin civarında böbrek nakli olmayı bekleyen hasta olduğunu düşündüğümüzde Anıl'ın 2. kez kadavradan listeye girip nakil olması büyük şans." diye konuştu.
İzmir,Aydın
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:30