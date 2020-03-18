Kadayıf imalathanelerinde hijyen tedbiri
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke genelinde başlatılan tedbirlerin ardından Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıf üretim fabrikaları da önlemlerini artırdı.
18.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:15
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke genelinde başlatılan tedbirlerin ardından Diyarbakır 'ın meşhur burma kadayıf üretim fabrikaları da önlemlerini artırdı.
Diyarbakır'daki bir kadayıf firması tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı üretim merkezinde hijyen tedbirlerini iki katına çıkardı. Bölgede vatandaşların kadayıfa ve tatlıya karşı olan tutkusunu sürdüreceklerini belirten firma yönetim kurulu üyesi Zekai Altunhan, normal zamanlarda yoğun olarak tüketilen kadayıf ve tatlıların hijyenden uzak ortamlarda üretilmesinin insan sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı. Altunhan, "Özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımızı fabrikamızda iki katına çıkarmış bulunmaktayız. Çin'de ortaya çıkan ve ardından neredeyse tüm dünyaya yayılan virüs vakasının ardından Sağlık Bakanlığının ülke genelinde almış olduğu tedbirler halk sağlığı için önemli. Gerek hükümetin, gerekse il valiliğimiz ve belediyelerimizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra bizler de tüketicilerimizin sağlığı için her türlü çalışmayı yürütmekteyiz. Tüketicilerimiz özellikle böylesi dönemlerde, kalitesinden ve sağlıklı ortamlarda üretildiğinden emin olmadığı tatlılardan uzak dursunlar. Bizler tüketicilerimize daha iyi ve hizmet etmek kent merkezinde bulunan tüm şubelerimizden ve fabrikamızdan siparişlerini evlerine götürmekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır'daki bir kadayıf firması tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı üretim merkezinde hijyen tedbirlerini iki katına çıkardı. Bölgede vatandaşların kadayıfa ve tatlıya karşı olan tutkusunu sürdüreceklerini belirten firma yönetim kurulu üyesi Zekai Altunhan, normal zamanlarda yoğun olarak tüketilen kadayıf ve tatlıların hijyenden uzak ortamlarda üretilmesinin insan sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı. Altunhan, "Özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımızı fabrikamızda iki katına çıkarmış bulunmaktayız. Çin'de ortaya çıkan ve ardından neredeyse tüm dünyaya yayılan virüs vakasının ardından Sağlık Bakanlığının ülke genelinde almış olduğu tedbirler halk sağlığı için önemli. Gerek hükümetin, gerekse il valiliğimiz ve belediyelerimizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra bizler de tüketicilerimizin sağlığı için her türlü çalışmayı yürütmekteyiz. Tüketicilerimiz özellikle böylesi dönemlerde, kalitesinden ve sağlıklı ortamlarda üretildiğinden emin olmadığı tatlılardan uzak dursunlar. Bizler tüketicilerimize daha iyi ve hizmet etmek kent merkezinde bulunan tüm şubelerimizden ve fabrikamızdan siparişlerini evlerine götürmekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Güncel
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