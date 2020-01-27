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Kadayıfçı Sıtkı Usta bir haftalık gelirlerini depremzedelere gönderecek

Kadayıfçı Sıtkı Usta, işletmelerinden elde edilecek bir haftalık geliri Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara iletecek.

27.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:43Kadayıfçı Sıtkı Usta bir haftalık gelirlerini depremzedelere gönderecek
Kadayıfçı Sıtkı Usta, işletmelerinden elde edilecek bir haftalık geliri ve 'da depremden zarar gören vatandaşlara iletecek.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldı. 'da faaliyet gösteren Kadayıfçı Sıtkı Usta da Elazığ ve Malatya'daki depremlerden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Sıtkı Altunbay, işletmelerinden elde edilecek bir haftalık gelirle çeşitli ürünler alarak depremzedelere ulaştıracaklarını söyledi. Altunbay, "Bilindiği üzere, merkez üssü Elazığ olan, Malatya başta olmak üzere Diyarbakır ve bölgemizin yanı sıra, ülkemizin birçok yerleşim noktasında hissedilen deprem felaketinde, 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve bütün halkımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem hadisesi sonrası harekete geçerek, insani yardım malzemelerinden oluşan aracımızı, deprem bölgesine ulaştıracağız. Bir haftalık gelirle alınacak gıda maddeleri, çocuk bezi, çocuk maması, çocuk kıyafetleri, battaniye, elektrikli sobalar ve erzak gibi zaruri ihtiyaç malzemelerimizi depremzede vatandaşlarımıza dağıtacağız. Kış mevsimi olması dolayısıyla, ısınma sorunu olduğunu dikkate alarak, elektrikli soba ve battaniyelerin de olduğu yardım kolilerimizi hazırladık. Gün, birlik olma, birbirimizin yaralarını sarma günüdür" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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