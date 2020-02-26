Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?

Herkes tarafından severek tüketilen, sofralarınıza ve çay sohbetlerinize lezzet katacak en lezzetli kadayıflı muhallebi tarifi ve kullanılan malzemelerin listesi haberimizde.

KADAYIFLI MUHALLEBİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema(200ml)

KADAYIFLI MUHALLEBİ HAZIRLANIŞI

Kadayıfı ince ince kırın(kolay kırılması için 2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz). Teflon tencereye ya da genişçe bir teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. (Kadayıfları ocaktan aldıktan sonra tencerede bırakırsanız kızarmaya devam edecektir o nedenle ya karıştırmaya devam edin ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayın) Muhallebinin hazırlanışı; krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin.

Muhallebi kaynadıktan 3 dakika kadar sonra ocaktan alarak 10-15dk soğumaya bırakın. Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın. Yaklaşık 30cm çapında bir borcama kızartmış olduğunuz kadayıfların yarısını dökün ve borcamın tabanına güzelce yayın.

Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve en üste kalan kadayıfları serin. Tatlıyı soğuyana kadar bekletin ve buzdolabına kaldırın. Borcam seçimini yaparken daha büyük boy dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Kreması kalın olsun istiyorsanız verdiğim ölçüdeki borcam uygun geliyor.

ALTERNATİF MUHALLEBİ TARİFLERİ

JÖLELİ MUHALLEBİ TARİFİ

Çocuklarınız için özel tarif arıyorsanız onların bayılacağı bir seçeneğe sahipsiniz: Jöleli muhallebi tarifi. Pratik şekilde yapılan tarif ile çocuklarınıza güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Jöle için:

10-12 adet kırmızı erik

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket limon aromalı jöle

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı buğday nişastası

Muhallebi için:

1 kilo süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Vanilya

Jöleli muhallebi tarifi

JÖLELİ MUHALLEBİ TATLISI YAPILIŞI

Meyveleri ayıklayıp istediğiniz şekilde dilimleyin. Toz jöleyi bir kaba alıp bir bardak sıcak su ekleyerek jöle eriyene kadar karıştırın. Tatlınızı yapmak istediğiniz kabı ıslatın ve jöle karışımını kaba ekleyin. Meyveleri de jölenin içine ilave edip kabı buzdolabına alın.

Muhallebiyi hazırlamak için muhallebi malzemelerini küçük bir tencereye alın. Orta ateşte koyu kıvama gelene kadar pişirin. Ardından muhallebiyi ılıtıp donmuş halde olan jölenin üzerine dökün. Muhallebili jöleyi dolapta 2-3 saat bekletip jöle kabını başka bir kaba ters çevirip çıkarın ve servis edin. Afiyet olsun.

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

3 çorba kaşığı un,

2 çorba kaşığı nişasta,

5 su bardağı (1 lt) süt,

8 çorba kaşığı toz şeker, vanilin veya doğal vanilya,

1 kutu krema veya 1 paket krem şanti.

Üzeri ve arası için: Çilek veya alternatif meyveler, 1 paket bebe bisküvisi.

Hazırlanışı : Tencereye sütü koyun. İçine unu, şekeri, vanilini, nişastayı ekleyip iyice karıştırın. Sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına gelince içine kremayı koyun. Tekrar kıvama gelene kadar karışımı pişirin. Sonra ocaktan alın. Puding hazır.

Sunum: Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz hale getirin. Çilekleri ortalarından ikiye ayırın. Sunum için kase, kupa veya tercihinize göre farklı seçimler yapabilirsiniz. Kasenin altına çilekler yanda olacak şekilde bisküvi tozunu ve çilekleri yerleştirin. Üzerine puding dökün. Üzerine aynı katmanı tekrar yapın. Kasenin büyüklüğüne göre katmanları 2, 3 ya da daha fazla artırabilirsiniz. Tüm kaseleri hazırladıktan sonra buzdolabına koyun. En az 2 saat beklettikten sonra dolaptan çıkarıp magnolia tatlınızı servis edebilirsiniz.

BİSKÜVİLİ SARAY SARMASI TARİFİ

Pratik yapılışı ve özel lezzeti ile dikkat çeken bisküvili saray sarması, 20 dakika kısa bir sürede yapılır ve damağınızda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

Bir paket bisküvi

1 litre süt

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

Arası için: 1 paket krem şanti, 1 su bardağı ceviz içi, 1 su bardağı süt

Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması

BİSKÜVİLİ SARAY SARMASI YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin. Sonra süt, un ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Karışım göz göz olunca margarin ve vanilyayı da ekleyip biraz daha karıştırın.

Robottan geçirdiğiniz bisküvileri tepsiye yayın. Üzerine muhallebi karışımını dökün. Soğuyunca krem şantiyi de üzerine yayın uzun uzun kesip içine cevizi koyup rulo halinde sarın. Hazır hale gelen tatlıyı buzdolabına kaldırın ve yeterince soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun.