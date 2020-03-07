KADEM Adana İl Temciliğinde "Kadın Girişimci Buluşma Noktası" oluşturuldu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliğinde, evinde üreten kadınlar için "Kadın Girişimci Buluşma Noktası" oluşturuldu.

KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yaptığı yazılı açıklamada, KADEM'in kadınlar için proje üretmeye ve destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Evlerinde üretim yapan kadınları iş dünyası ile bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Arlıer, kadınlara pazar ağı oluşturup aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Arlıer, bu anlamda dernekte Kadın Girişimci Buluşma Noktası oluşturduklarını ve evlerinde üretim yapan kadınların ürünlerini il temsilciliğinde sergilemeye başladıklarını aktardı.

Üretim yapan kadınlarla görüşerek ürün çeşidi konusunda kayıt sistemi oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Arlıer, "İlimizde 500 kadınımız ile birebir görüştük. Pazardaki sorunlarını analiz edecek bir alt yapı hazırladık. Saha gönüllülerimiz vasıtasıyla ulaştığımız kadınlarımız temsilciliğimize davet ettik." ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalıştıklarını belirten Arlıer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Kaynak: AA