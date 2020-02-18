KADEM'den 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi, 28 Şubat'ta Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında açılacak.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 16 sanatçının katılımıyla açılacak sergi bir ay boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Açılışına KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağı sergi süresince ziyaretçiler, rehberli geziler yapabilecek ve sanatçılarla tanışma imkanı bulabilecek.

"Böyle Dana Güzelsin" serginin tanıtım toplantısı, 24 Şubat'ta yapılacak.

Küratör Yasemin Darbaz Karaca, sergiyi kurgularken, olaylar değil, hisler üzerinden gitmek istediklerini belirterek, sergide yer alan her sanatçıyla önce kendi hikayelerini konuştuklarını, sonra kendiliğinden ve doğal bir şekilde herkesin kendi metaforunu, hissini bir biçime, bir hacme, bir gerçekliğe dönüştürdüğünü kaydetti. Karaca, bunun da sergiyi yerleştirirken iki bakışlı bir anlatım kazanarak seyirciye aktarıldığını ifade etti.

Kaynak: AA