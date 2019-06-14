14.06.2019 16:18
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KADEM'den Babalar Günü'ne özel video

KADEM

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özel video, KADEM'in resmi Twitter hesabı @kademorgtr'da, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı.
#BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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