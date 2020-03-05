KADEM'DEN 'DEĞİŞEN DÜNYADA EBEVEYNLİK' KONFERANSI

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla "6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" düzenledi.

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki Rektörlük binasında yapılan kongrenin açılışına, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Kongre Kurul Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve birçok davetli katıldı.

Kongrede konuşan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "İnsanların üstlendiği pek çok rol gibi zaman içinde anne-baba olmak da büyük bir değişime uğradı. Dünya, şehirler, mekanlar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu değişiklikten nasibini alıyor" dedi.

"ANNE-BABA OLMAK BÜYÜK DEĞİŞİME UĞRADI"

Kongrede, 'Değişen Dünyada Ebeveynlik' başlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak irdelenerek, geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim, akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alındı. Kongrenin açılışında konuşan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Misyonumuz doğrultusunda cinsiyet adaletinin yerleşmesi ve benimsenmesi adına hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan belirlediğimiz stratejileri de sosyal politika üreten mercilere sunuyoruz. Kongremiz bu anlamda, uzun yıllardır katılım oranı yüksek bir çalıştay gibi işlev görüyor. Daha önceki yıllarda demografik dönüşüm ve kadın, boşanma, kadın ve aile, kadın ve yoksulluk gibi pek çok temayı konuştuk. Bugün ise 'değişen dünyada ebeveynlik' konusunu masaya yatırıyoruz. İnsanların üstlendiği pek çok rol gibi zaman içinde anne-baba olmak da büyük bir değişime uğradı. Dünya, şehirler, mekanlar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu değişiklikten nasibini alıyor. Aile kurumunun yaşadığı dönüşümlerin doğru anlaşılması, aile içi dengelerin sağlam bir zemine oturtulması açısından çok önemli. Böylelikle hem ebeveynler hem de çocuklar için daha mutlu ve daha huzurlu bir aile hayatı mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 52,5 ORANINDA KADIN AKADEMİSYEN PERSONELİMİZ ÇALIŞMAKTA"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik düzenleniyor ve ne mutlu ki kadın-erkek eşitliği noktasında artık daha bilinçli bir yapıya sahip oluyoruz. Ancak bunların topluma yayılması için akademilere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. İstanbul Üniversitesi birçok alanda olduğu gibi kadınların eğitim ve çalışma hayatında olmalarına büyük bir vicdani sorumlulukla katkı sağlamaktadır" dedi.

Ak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle üniversitemizin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi'ni hayata geçiren bir kurum olduğunu vurgulamak isterim. Bu merkezin amacı dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesi için strateji ve politikalar gerçekleştirip uygulamaktır. Şu anda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi adıyla faaliyetini sürdüren merkezimizin yanında lisansüstü program olan Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı'na sahip olmaktan da gurur duyuyoruz. Akademik personel sayımızda da kadınların üstünlüğü göze çarpmaktadır. Yüzde 52,5 oranında kadın akademisyen personelimiz, akademik hayatımızın daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaktadır. İdari personelimizde ise kadın-erkek oranında eşitlik dikkat çekmektedir. Kadın-erkek öğrenci sayımızda da yine birbirine oldukça yakın olduğunu görmekteyiz."

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Gümrükçüoğlu'nun yaptığı açılış panelinde, Prof. Dr. Medaim Yanık, Doç. Dr. M. Fatih Aysan ve Prof. Dr. Atilla Arkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik birinci oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun ardından Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmacılara katılım belgesi ve çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreyeden genel görüntü

-Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuşması

-Mahmut Ak'ın konuşması

-Panelin başlaması ve konuşmacılar

-Katılımcılardan görüntü

-Çiçek ve belge verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul