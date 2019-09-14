Haberler » Güncel » Haber

KADEM'den NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

14.09.2019 12:26KADEM'den NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Şahin, üniversite çalışmaları hakkında KADEM İl Temsilcisi Şahin'e bilgiler verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Şahin, "Millet ve memleket sevdası ile şehrimize, bölgemize ve ülkemize fayda üretmek için iyiyi daha iyi nasıl yapabiliriz diye tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 El ele verip sınıfları boyadılar
14:08 Tekirdağ'da çiftçilerin "silaj" mesaisi
14:08 Alanya için kuvvetli yağış uyarısı
14:07 Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı
14:06 Sivrihisar Hava Gösterileri 2019 - Bekir Pakdemirli
14:06 Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
14:05 Bekir Pakdemirli sivil havacılığın önemine değindi