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KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.

09.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:48KADEM'in
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.
KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, derneklerinde düzenlenen etkinlikte, KADEM'in çocuklara ve kadınlara verdiği önemden bahsetti.
Arlıer'in konuşmasının ardından, çocuklara gazetecilik ve radyoloji meslekleri hakkında bilgi verildi.
Meslek tanıtımının ardından çocuklar bileklik yaptı.

Güncel

Kaynak: AA

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