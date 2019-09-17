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Kadem Mete: "Okullara TYP'den 714 kişi alınacak"

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Toplum Yararına Program Kapsamında Muğla genelindeki okullarda 9 ay çalıştırılmak üzere 714 kişi için 8 milyon ödenek tahsis edildiğini söyledi.

17.09.2019 11:16Kadem Mete:
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Toplum Yararına Program Kapsamında Muğla genelindeki okullarda 9 ay çalıştırılmak üzere 714 kişi için 8 milyon ödenek tahsis edildiğini söyledi.

Mete, Toplum Yararına Projesi kapsamında okullara 580 temizlik personeli 134 de güvenlik görevlisi alınacağını dile getirdi.

Kadem Mete,"Bugün itibariyle İş-Kur sistemine toplum yararına programdan 8 Milyon TL'lik bir ödenek düştü. Sadece okullarda çalıştırılmak üzere 580 temizlik personeli 134 de güvenlik görevlisi alınacak.Bu sayı ilçelerimizin nüfus oranına ve okul sayısına göre dağıtılacak. Okullarımızın temizlik ve bakımında görev alacak arkadaşlarımıza işlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Bu anlamda bu ödeneğin ilimize aktarılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a,milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir olmak üzere, sayın bakanlarımıza ve çok teşekkür ediyorum. Muğla'mız için hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kadem Mete, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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