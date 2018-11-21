Kadem Suriyeli Türkmenleri Ziyaret Etti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay
İl Temsilcisi Selma
Tunç ve beraberindeki heyet Suriyeli ve yerel halk için açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.
Tunç ve beraberindekiler kurslarda eğitim gören Suriyelilerle ve bölge halkı ile görüştükten sonra, Yayladağı
Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek Suriye'deki iç savaşta şehit düşen erkeklerin eş ve yakınları ile görüştü.
Buradaki insanlara nasıl faydalı olabilecekleri konusunda verimli bir ziyaret olduğunu belirten Tunç, "Kurslarda eğitim gören gerek Suriyeli kardeşlerimiz gerekse bölge halkı oldukça güzel işler yapıyorlar. Özellikle ayakkabı imalatındaki başarıları küçümsenemez. Bu kurslar ve akabinde meydana çıkacak nitelikli iş gücü desteklenip geliştirilirse, bölge ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlar." diye konuştu.
Tunç, yaptıkları ziyarette, Türkiye
'nin Suriyeli Türkmenler için her türlü imkanı sunduğunu gördüklerini, kendilerinin de KADEM olarak bu insanlara nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle sorunlarını dinleyip tespit ettiklerini söyledi.
Tunç'a ziyaretleri sırasında Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'nin eşi Esra Yüce
, kamp müdürleri ve yetkililer eşlik etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29