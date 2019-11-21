Haberler » Güncel » Kader buse'nin babası meleğimizi bulamıyoruz - Haber

Kader buse'nin babası meleğimizi bulamıyoruz

Kader Buse'nin babası Meleğimizi bulamıyoruzAntalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 301 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle arama...

21.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:01
Kader Buse'nin babası Meleğimizi bulamıyoruz
'nın ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 301 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle arama yapılarak, kızının orada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Acılı baba, Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz dedi.
Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 301 gündür rastlanılamadı. Acılı baba Ahmet Acar, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından kızı için duygu dolu paylaşım yaparken, bir yandan da yetkililere seslendi ve otomobilin düştüğü dere yatağında aramalar yapılarak Kader Buse Acar'ın burada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Ahmet Acar paylaşımında, Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz dedi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
24 Ocak 2019
28 Haziran 2019
8 Temmuz 2019
Levent YENİGÜNKEMER (Antalya), (DHA)
Kader buse'nin babası meleğimizi bulamıyoruz

Ahmet Acar, Antalya, Kemer, Ağva, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Sultanahmet ve Süleymaniye Camii'lerinden ayakkabı çalan şüpheli kamerada
14:40 Yasa dışı bahis şebekesine İzmir merkezli operasyon: 48 gözaltı
14:40 Adana Çocuk Hakları Festivalinin ardından
14:40 Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları
14:35 Kırım Tatar Milli Meclisi'nden Kırım'ın geleceği beyannamesi
14:27 Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi
14:27 İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı
14:16 İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:23 Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş
12:48 Son dakika: AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
12:21 Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
11:04 Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan 'makas almak' tazminat sebebi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
21.11.2019 14:41:18