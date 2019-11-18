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Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

Antalya'da, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Acar, "Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor." paylaşımında bulundu.

18.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:54

Antalya'nın ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Acar, 'Bebekken oyuncakları ile ördekleri ile banyo yaptırırdım. Acı hayat aldı. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu, Rabbim verse' paylaşımında bulundu.

"298 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR"

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 298 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"GÖRECEK BU HALLERE DÜŞTÜĞÜMÜ"

'Ben babişime seslenirken bebekken oyuncakları ile ördekleri ile yıkardım, banyo yaptırırdım. 'Annem' derdim. Bir baba banyo yaptırır mı? Ben Buse'mi çok severdim. Hayat bu, her dediğini her isteğini yaptım. Acı hayat aldı. Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu Rabbim verse.'

Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

Ahmet Acar, Kemer, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


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