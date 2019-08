Kader ortağı o kadınlar bir araya geldi

Kader ortağı o kadınlar bir araya geldiBiri çocuğu ve bacağını kaybetti, diğeri doğumdan sonra bıçaklı saldırıya uğradı Kocasının saldırısına uğrayan bir kadını aynı acıları yaşayan başka bir kadın teselli ettiKader birliği yapan kadınlardan haykırış: "Canımızı yakmayın"GAZİANTEP - Gaziantep 'te, 2 yıl önce kocası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu karnındaki bebeği ile bir bacağını kaybeden Çağlar Işık, geçen Cuma gecesi yine kocası tarafından hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan Güldane Yırtıcı'yı evinde ziyaret etti. Genç kadının yaşadığı acılara ortak olan Aşık, Yırtıcı'nın elini biran olsun bırakmayarak moral verdi. Geçen Cuma gecesi Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve şans eseri hayatta kalan Güldane Yırtıcı'yı hasta yatağında teselli etme görevi, aynı acıları ve olayları daha önce yaşamış olan Çağlar Aşık'a düştü. Tıpkı Güldane Yırtıcı gibi kocası tarafından saldırıya uğrayan ve bir bacağını kaybeden Çağlar Işık, bugün hastaneden taburcu olan Yırtıcı'yı evinde ziyaret etti. Yeni doğum yapan Yırtıcı'nın elini sımsıkı tutan ve biran olsun bırakmayan Aşık, Yırtıcı'nın bebeğini de kucağına alarak sevdi.1 buçuk aylık hamileyken eşinin kendisini bıçaklaması sonucu bebeğini kaybettiğini hatırlatan Aşık, "Benim çocuğum olsaydı 1 buçuk yaşında olacaktı ama ben onu kendi ellerimle toprağa verdim. Ama senin bebeğin yaşıyor ve ben inanıyorum ki bu bebek senin yeniden ayağa kalkmana yardımcı olacak" diyerek Yırıtıcı'yı teselli etti."Önemli olan böyle olaylar yaşanmadan önlem alınması"Yırtıcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Çağlar Aşık, "Biz iyileşiriz bir şekilde önemli olan niye böyle şeyler yaşıyoruz, biz kadınlar niye sürekli şiddete maruz kalıyoruz, niye sürekli mağdur oluyoruz? Böyle olaylardan sonra ayağa kalkıyoruz bir şekilde devletimizin sayesinde, Allah devletimizden razı olsun ama önemli olan böyle olaylar yaşanmadan önlem alınması. Biz böyle olaylar yaşamak zorunda mıyız?" şeklinde konuştu."İkimizin de çocukları var, onlar için ayakta kalmalıyız"Güldane Yırtıcı'nın da tıpkı kendisi gibi tüm acılarını unutacağını ve en güçlü şekilde ayağa kalkacağını söyleyen Aşık, "Buna inanıyorum. Çünkü öyle olmak zorundayız. İkimizin de çocukları var, onlar için ayakta kalmalıyız. Ne yaşarsak yaşayalım eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkalım, biz onlar için yaşıyoruz" dedi."Canımızı yakmayın"Devletin kadınlara çok yardımcı olduğunu aktaran Aşık, tüm erkeklere seslenerek, "Kadınlar acizdir, kadınlar kendilerini savunamıyor, yapmayın. Sebep ne olursa olsun canımızı yakmayın. Buradan kadınlara da sesleniyorum, korkmayın, devlet her zaman yanımızda. Siz her zaman güçlü durun" ifadelerini kullandı.Aşık, son olarak bu tür olayları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, "Can yakan hiçbir varlık affedilmemeli, bunlar da en ağır şekilde cezalandırılmalı" ifadelerine yer verdi.Güldane Yırtıcı: "Bebeğimin de benim de durumum iyi"Çağlar Aşık'ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ve güç bulduğunu aktaran Güldane Yırtıcı ise, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, çocuklarıyla bir arada olmasının kendisini rahatlattığını ve iyi hissettirdiğini belirtti.Yeni doğan bebeğine 'Umut' ismini verdiğini kaydeden Yırtıcı, "O benim umudum olacak artık" dedi."Hiçbir anne ölmesin hiçbir çocuk annesiz kalmasın"Yırtıcı, Çağlar Aşık'a teşekkür ederek kadınların güç birliği yapmasının önemine değindi. Artık bu tür olayların yaşanmamasını isteyen Yırtıcı, "Biz kadınlar birbirimize destek oldukça bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Ben burada devletimize de sesleniyorum artık böyle bizim gibi kadınlar şiddet görmesin bunu yapan insanlar en ağır cezalarla cezalandırılsın. Hiçbir anne bebeğini kaybetmesin, Emine Bulutlar gibi hiçbir anne ölmesin. Ben şu an kurtuldum ama Emine Bulut gibi kadınlar öldü ve çocuklar annesiz kaldı. Hiçbir anne ölmesin hiçbir çocuk annesiz kalmasın" diye konuştu.