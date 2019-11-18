Kader Postası Filmi

Kader Postası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.Elif Akarsu Polat, Çiğdem BozaliElif Akarsu Polat, Çiğdem BozaliBoncuk Yılmaz, Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Rana Kayaçan, Koray Efe Yazgan, İdil Yade Kırnık, Baran Salman, Sedef Akalın, Tansel Öngel, Görkem YeltanDramaKader PostasıUs Film2019TürkiyeTürkçe104 dk.Kurmaca Film06.12.2019