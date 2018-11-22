Kaderi Kendi Elinde!

Sakat ve cezalar yüzünden zor günler geçiren Cim-Bom'da Selçuk İnan
değere bindi. Özellikle orta alanda Ndiaye ve Donk'un cezalı, Belhanda
'nın da sakat olması yüzünden formasını devralan Selçuk, bir anlamda bu süreçte kendi kaderini tayin edecek. Yakın döneme kadar, eski performansından uzak kalan ve aldığı ücret nedeniyle eleştirilen futbolcuyla yeni bir sözleşme yapılması mümkün görünmüyordu.
Yükü ağır
Ancak, sezon sonunda sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu, bu süreçte iyi oynarsa ve takıma katkı sağlarsa durumu yeniden gözden geçirilecek. Teknik direktör Fatih Terim
'in de, uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübe başarı ile hizmet eden Selçuk İnan'ın takımda kalmasına sıcak baktığı bildirildi.
Böylece Atiker Konyaspor
maçıyla beraber Selçuk İnan'ın omuzlarındaki yük daha da ağır olacak. Kaptan bir taraftan bu dönemde takımını ayakta tutmaya çalışacak diğer taraftan da geleceğini teminat altına almaya çalışacak.
22 Kasım 2018 Perşembe 08:15