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"Kaderimse dikerim" diyerek maske dikiyorlar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup gönüllü kadın ve erkek, pazar yerinde ve toplu taşımada vatandaşa bedava dağıtılmak üzere maske dikmeye başladı.

17.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:33
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup gönüllü kadın ve erkek, pazar yerinde ve toplu taşımada vatandaşa bedava dağıtılmak üzere maske dikmeye başladı. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde oluşturulan dikiş atölyesine kapanan kadınlar, dikiş tezgahlarına yazdıkları "Maske timi" ve "Kaderimse dikerim" gibi esprili yazılarla dikkat çekiyor. 10 günde 10 bin adet maske üreten kadınlar, "Siz evde biz görevdeyiz. Evde kal Lüleburgaz" dedi.

Korona virüs salgınının her geçen gün artması sonucu ortaya çıkan maske ihtiyacını bir nebze olsun azaltabilmek için harekete geçen Lüleburgaz S.S. Kadın Kooperatifi üyesi gönüllü kadınlar bugüne kadar vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet maske üretti. Her biri haftanın 6 günü atölyeye kapanan gönüllüler tarafından dikilerek üretilen koruyucu maskeler vatandaşlara dağıtılmak üzere Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası, belediye hizmet noktaları ve pazar yerine gönderildi. Üretimi hız kesmeden sürdüren kadınlar Lüleburgazlılara mesaj verdi.

"Kaderimse dikerim"

Kadınlar arasında yer alan ve AK Parti Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Tuzcu ile birlikte huzur hakkını Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışlayan CHP Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi Yeşim Girgin de maske dikim atölyesine girdi. Hayatında şimdiye kadar hiçbir şekilde dikiş işi yapmadığını belirten Girgin, bu durumu esprili bir dille maskesine yazdığı "Kaderimse Dikerim" isimli sloganla tamamladı. Girgin, "Bu kader birliğinde tüm vatandaşlarımıza insanlığa, bütün canlılara hizmet ve yardımcı olmak amaçlı elimizden geldiğince gücümüzün yettiği yere kadar desteğimizi vermeye hazırız. Kaderimse dikerim kelimesi de şöyle; ben hiç makine kullanmasını bilmiyorken kaderimizde böyle bir dönemle karşılaştık. Kader dedik. Oradan geldi hikayesi. Her diktiğim maskenin hikayesi olduğunu düşünüyorum. Tüm insanlığa sağlık ve barışın gelmesi dileğiyle" dedi.

"İnsanlarımız için buradayız"

Öte yandan maske diken gönüllü kadınların arasına katılan Münevver Ardagül de halkın arasında olmaya devam edeceğini söyledi. Ardagül, "Ancak araya bu kötü virüse yakalandı ülkemiz. Ne yapabiliriz derken, Deniz Şahin aradı, 'Gönüllü olarak bizlerle olabilir misin' dedi. Bizler de burada insanlarımız için maske dikiyoruz" diye konuştu.

"Biz maske timiyiz"

Kendilerini maske timi olarak nitelendirdiklerini söyleyen yürekli kadınlardan Deniz Şahin de, "Gönüllülük bazında oluşturduğumuz çok güzel bir grubumuz var. O yüzden kendimizi maske tim olarak adlandırdık. Bu zorlu süreci atlatırken neler yapabileceğimizi düşünürken kooperatifimiz olarak çok güzel bir ekip oluşturduk. Günlük ciddi rakamlarla üretimlere ulaştık. Ayın 6'sında başladığımız süreçte 10 bine yakın maske ürettik" ifadelerini kullandı.

Covid-19 anahtarlığıyla motivasyon

Tüm bunların yanı sıra maske dikim atölyesinde yaptığı "Covid-19" anahtarlığıyla maske dikimini sürdüren Şeniz Gepdiremen de, "Gülerek, umutla virüsü yeneceğiz. Maskeleri gönüllü olarak üretiyoruz. Bunu büyük bir sevinçle yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarına, hizmet noktalarımıza ve pazar yerine maskelerimizi üretiyoruz. Anahtarlığımız Covid-19. Kendisi bizi burada motive ediyor. Burada ona bakıp bakıp onu yeneceğimiz günleri hayal ediyoruz" diye konuştu.

Maske dikimi sonrası sosyal mesafe kuralına göre biraraya gelen gönüllü kadınlar ve erkekler, "Siz evde, biz görevde. Evde kal Lüleburgaz" şeklinde slogan atarak Lüleburgazlılar'a mesaj gönderdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Lüleburgaz, Güncel
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