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KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

BURDUR'da bir kadının, telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 155'e ihbarda bulununca, polis alarma geçti.

01.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:19 KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

BURDUR'da bir kadının, telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 155'e ihbarda bulununca, polis alarma geçti. Adrese giden ekipler, kadının sistemi test etmek istediğini söylemesi üzerine döndü.

Kentte oturan adı açıklanmayan kadın, İçişleri Bakanlığı'nın, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri akıllı telefonlar üzerinden 155 İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi için hayata geçirdiği KADES'i telefonuna indirdi. Sistemin çalışıp çalışmadığını merak eden kadın, uygulama üzerinden polise mesaj gönderdi. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının evine gitti. Polis ekiplerinden özür dileyen kadın, sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için ihbarda bulunduğunu belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak ayrıldı.



Burdur, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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