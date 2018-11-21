Kadifekale'de "Yeşil Seferberlik"

Büyükşehir Belediyesi, 10 bin adet ağaç ile 54 bin çalı daha dikerek Kale eteklerindeki yeşil dokuyu güçlendirmek istiyor.

Kadifekale'nin önemli bir bölümünü çarpık yapılardan temizleyerek ağaçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, dikilen fidanların defalarca yakılmasına rağmen, bölgeyi yemyeşil bir kent ormanına dönüştürme çabalarından vazgeçmedi. Yıkılan sağlıksız konutların ardından Kadifekale'ye yaklaşık 20 bin ağaç ve 30 bin bitki dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 10 bin adeti ağaç olmak üzere 64 bin bitki dikimine daha başladı. Mavi servi ve fıstık çamı türü ağaçlar ve zakkum, sarı yasemin, yayılıcı kuşdili ve sarı papatya türlerinden oluşan çalı bitkisi dikimiyle, bölgedeki yeşil dokunun güçlendirileceği bildirildi.

GECEKONDU YERİNE KENT ORMANI

Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Kadifekale'deki 44 hektarlık alanda 2 bin 121 sağlıksız konutu boşaltarak yerine bir kent ormanı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 2011 yılında 2 bin 532 adet ağaç, 2012 yılında 255 adet ağaç ve 625 adet çalı, 2013 yılında 5 bin 302 adet ağaç ve 4 bin 357 adet çalı, 2014 yılında 4 bin 170 adet ağaç ve 2 bin 834 adet çalı, 2015 yılında 2 bin 487 adet ağaç ve 4 bin adet çalı, 2016 yılında bin 140 adet ağaç, 2017 yılında 416 adet ağaç ve 343 çalı, 2018 yılında da 3 bin 104 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.