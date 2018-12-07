- Kadıköy Açıklarında Tekne Kayalıklara Çarptı

07 Aralık 2018 Cuma 13:53



07 Aralık 2018 Cuma 13:53

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı.Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevkedildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.Görüntü Dökümü:---------Teknenin görüntüsü-Kıyıya geterilmesi-İçindekilerDHA FEED