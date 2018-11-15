Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan Tecrübelerini Kitaplaştırdı

Kadıköy Belediye Başkan aday adayı CHP'li Mustafa Demircan, "Kentim, Geleceğim: Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli" adlı kitabını yayımladı.

'YEŞİL MAHALLE' ODAKLI PROJELER

Uzunca bir süre yerel yönetimlerde görev yapan Demircan, çağımızın modern belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirdiği çalışmasında, yerel yönetimlerde devamlılık esasına dayanan bir model perspektifi sunuyor.

Mahalle sakinlerini merkeze aldığı yerel yönetim modelinde, katılımcı demokrasi unsurları ve mahalle kültürünü yaşatan değerler ile yeşil mahalle odaklı yaklaşım ve projeler de önemli bir yer tutuyor.

Kitap altı bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, sürdürülebilir yerel yönetim modeli ve yönetişim esaslı yerel yönetim ilkeleri ele alınıyor. İkinci bölümde sürdürülebilir ekoloji dostu yeşil mahalle planlamasına yer veriliyor; eğitim, kültür, sanat, çevre yönetimi ve akıllı şehir gibi başlıklar açılıyor.Üçüncü ve dördüncü bölümde ise, beklenen sonuç ve çıktılar ile sürdürülebilir gelişme üzerine yoğunlaşılıyor. Altıncı ve son bölümde ortaya konan sürdürülebilir yerel yönetim modeline örneklik teşkil eden çok sayıda proje ve uygulamalara yer veriliyor.

BELEDİYECİLİKTE BÜYÜK TECRÜBE

Teorisi kadar pratiğin de içinde olan Mustafa Demircan, 1989 – 1994 arasında Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi, 1999 – 2014 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Vekili olarak Kadıköy halkına hizmet etti.20 yıl belediye meclis üyeliği ve 15 yıl belediye başkan yardımcılığı ve vekilliği görevlerini yürüten Demircan, Kadıköy halkı tarafından, yerel yönetimler alanında tecrübeli bir isim olarak tanınıyor.

Kentli iradesinin güçlü olarak yansıtıldığı modelde, mahalleden başlayarak kentin tamamına uzanan yönetişim ilkeleri ile mahalle sakinleri yönetimin ortağı haline getiriliyor. Çoğulcu demokrasi ve yerel yönetimin yetkilerinin birlikte kurgulandığı modelde; gelir adaletsizliği, bozulan toplum sağlığı, eğitim, ulaşım gibi yetersiz kalan altyapı, tükenmekte olan su, gıda ve enerji, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi büyüyen sorunlara karşı kentli çözümün ortağı haline getiriliyor.

MUSTAFA DEMİRCAN KİMDİR?

1957 yılında Kadıköy'de dünyaya gelen Mustafa Demircan, doğma büyüme Kadıköylüdür. İş insanı olarak hayatını kazanan Demircan, gençlik yıllarından itibaren siyasetin ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunmuş, çok sevdiği Kadıköy özelinde sosyal fayda sağlayan pek çok projede öncü rol üstlenmiş, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirmesine liderlik etmiştir. 1989 – 1994 arasında Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi, 1999 – 2014 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Vekili olarak Kadıköy halkına hizmet den Demircan, Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, evli ve iki çocuk babasıdır.