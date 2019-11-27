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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan Başkan Gökhan Yüksel'e nezaket ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meslektaşı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı makamında ağırladı.

27.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:07Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan Başkan Gökhan Yüksel'e nezaket ziyareti
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meslektaşı Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı makamında ağırladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile beraber Kartal Belediyesi'nin yeni dönemde faaliyete geçirdiği Komşu İletişim Merkezi ve Dijital Ofis birimlerini gezen Başkan Gökhan Yüksel, çalışmalar hakkında da meslektaşına detaylı bilgi verdi.

"Kadıköy Belediye Başkanımız, değerli büyüğüm Şerdil Dara Odabaşı, misafirimiz oldu. Kendisi ile projelerimizi konuştuk, çalışmalarımızı paylaştık." diyen Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na da nazik ziyareti için teşekkür etti.

Şerdil Dara Odabaşı ise yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde böyle verimli toplantılarla, paylaşarak ve konuşarak yönetim modellerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL

Şerdil Dara Odabaşı, Gökhan Yüksel, Kadıköy, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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