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Kadıköy Belediyesi Elazığ depremi için yola çıktı

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

25.01.2020 03:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:27Kadıköy Belediyesi Elazığ depremi için yola çıktı
Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

BAK Kadıköy'ün 25 kişiden oluşan arama kurtarma alanında eğitimli personeli ile 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.

Öte yandan Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan ana binası ve bahçesinde vatandaşlardan gelecek yardımların toplanması için saat 07: 00'den itibaren kriz masası oluşturuluyor. Öncelikli olarak battaniye, kışlık bot, mont, çadır, uyku tulumu gibi soğuğa karşı koruyucu eşyaların yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi ihtiyaçlar toplanacak. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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