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Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Belediyenin Kültür Yayınları'ndan çıkan iki yeni kitap raflarda yerini aldı.

03.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:47 Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Belediyenin Kültür Yayınları'ndan çıkan iki yeni kitap raflarda yerini aldı. "Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması- 2018" ve "Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı'na Bakmak" adlı kitaplar okuyucuyla buluştu.

Kadıköy Belediyesi 2017 yılında başlattığı "Ulusal Oyun Yazma" yarışmasında dereceye giren oyunları Kültür Yayınları bünyesinde kitaplaştırıyor. Bu sene üçüncü yılına giren yarışmanın 2018'de ilk üçe girmiş oyunları da Turgut Çeviker'in derlemesiyle kitap haline getirildi. Mehmet Selçuk Bilge'nin "İnsan Hüznü" oyunu birinci, Aslı Ayhan'ın "Huzur Apartmanı" oyunu ikinci, Nedim Saban'ın "Babaannemin İlk Twit'i" ve Cihan Çakan'ın "Benim Annem Cumartesi" oyunu üçüncü olmuştu.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TÜM YÖNLERİYLE ANLATILIYOR

 Belediyenin Kültür Yayınları'ndan çıkan bir diğer kitap ise "Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı'na Bakmak" oldu. Dr. Evren Mercan ve Safiye Türker'in yayına hazırladığı kitap; Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılı sebebiyle Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Haluk Oral, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Prof. Dr. Cüneyt Akalın tarafından gerçekleştirilen sempozyum, panel ve konferansların derlemesinden oluşuyor.  Birinci Dünya Savaşı'nın genel özellikleri, cepheleri, savaşın dünyayı sarsan sonuçları ve Rus Devrimi'nin irdelendiği konferanslardan derlenen kitap, bu savaştan bazı kesitler sunarak dünyayı kasıp kavuran, dönüştüren bir savaşı anlatıyor.



Kadıköy Belediyesi, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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