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Kadıköy Belediyesi'nden esnaf derneklerine destek

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de faaliyet gösteren 3 esnaf derneğinin talebi üzerine, işyerleri kapandığı için işsiz kalan personele yardım kolisi desteğinde bulundu.

11.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:29
Kadıköy Belediyesi'nden esnaf derneklerine destek
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de faaliyet gösteren 3 esnaf derneğinin talebi üzerine, işyerleri kapandığı için işsiz kalan personele yardım kolisi desteğinde bulundu.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, MODA-DER'den gelen talep üzerine esnafla dayanışmak üzere harekete geçti. İşyerleri kapanan, bu süreçte işsiz kalan, derneklerin belirlediği 300 personele kuru gıda gibi dayanıklı yiyecek malzemeleri bulunan koli dağıtıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından derneklere teslim edilen koliler imza karşılığında dernekler tarafından sahiplerine ulaştırılıyor. Belediye ve esnaf derneklerinin işbirliğine yönelik belediyeye teşekkür eden KADİDER Dernek Başkanı Tuncay Savaşlı "Bu süreçte zor durumda olan esnaf ve çalışanları tespit ettik. Belediye ile erzak yardımı için ortak çalışma yaptık. Belediye Nisan, Mayıs, Haziran ayında işgaliye bedellerini de almayacak. Ayrıca temizlik ve çevre vergilerinin de alınmaması yönünde taleplerimiz var. Bu süreci ancak dayanışma ile atlatabiliriz" dedi.

Sorunların üstesinden dayanışma ile geleceğiz

Korona virüsle mücadele sürecinde Kadıköy esnafının yanında olacaklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten en çok etkilenen meslek gruplarından biri de Kadıköy'ü renklendiren, güzelleştiren esnaflar oldu. Bizler kötü günlerde onların yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ile birliktelik ile sorunların üstesinden geleceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel
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