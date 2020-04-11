Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kadıköy Belediyesi'nden işsiz kalan vatandaşlara destek

Kadıköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçede faaliyet gösteren esnaf derneklerinin talebi üzerine, işsiz kalan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

11.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:34
Kadıköy Belediyesi'nden işsiz kalan vatandaşlara destek
Kadıköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçede faaliyet gösteren esnaf derneklerinin talebi üzerine, işsiz kalan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, MODA-DER'den gelen talep üzerine esnafla dayanışmak üzere harekete geçildi.
İş yerleri kapandığı için işsiz kalan 300 kişiye gıda malzemelerinin bulunduğu koli dağıtıldı.
Kadıköy Belediyesi tarafından derneklere teslim edilen koliler, imza karşılığında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KADİDER Dernek Başkanı Tuncay Savaşlı, bu süreçte zor durumda olan esnaf ve çalışanları tespit ettiklerini ve erzak yardımı için belediyeyle ortak çalışma yaptıklarını belirtti.
Belediyenin nisan, mayıs, haziran aylarında esnaftan işgaliye bedeli de almayacağını aktaran Savaşlı, temizlik ve çevre vergilerinin de alınmaması yönünde talepte bulunduklarını kaydederek, bu süreci dayanışmayla atlatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Kadıköy Belediyesi'nden işsiz kalan vatandaşlara destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:31: ANTALYA'DA KALDIRIMLARA GECE PAZARI KURULDU - Haber 15:31: Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler