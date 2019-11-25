Kadıköy Belediyesi'nden öğretmenler için kutlama

Bostancı Gösteri Merkezi'nde sadece öğretmenlerin davetli olduğu gecede Zuhal Olcay şarkılarıyla öğretmenlere keyifli bir gece yaşattı.

RIFAT ILGAZ KİTAPLARI HEDİYE EDİLDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı'nın ev sahipliği yaptığı gecede öğretmenlere kendisi de öğretmen olan ve 1993 yılında vefat eden yazar Rıfat Ilgaz'ın kitapları hediye edildi.

BAŞKAN ODABAŞI ÖĞRETMENLERİ AYAKTA ALKIŞLADI

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve kaybettiğimiz tüm öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Varlığınızla aklımızı ve kalbimizi, fedakarlıklarınızla coğrafyamızı ve dünyamızı aydınlatan, her şartta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, azı çok eden öğretmenlerim hoş geldiniz. Ben şimdi sizlerin karşısında, 24 Kasım 1928'de başöğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Necati'nin, Reşit Galip'in, Hasan Ali Yücel'in öğrencisiyim. Bugün burada, başta şehit öğretmen Kubilay olmak üzere, bütün şehit öğretmenlerin kardeşiyim. Bugün burada, atanamadığı için canına kıyan Kevser öğretmenin abisiyim" diye konuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, salonu dolduran öğretmenleri ayakta alkışladı.

ZUHAL OLCAY SAHNE ALDI

Konuşmanın ardından sanatçı Zuhal Olcay Kadıköylü öğretmenlere, kendisine sahnede eşlik eden ekibiyle unutulmaz bir konser verdi. Kadıköy Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin katıldığı konserde Zuhal Olcay "Pervane", "Yalnızlığım", "Ebruli" "Pencereler Önünde" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin sonunda, salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.