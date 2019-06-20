Kadıköy Belediyesi'nden STK'ları güçlendirme protokolü

Protokolün ilk adımı,Kent Konseyibünyesinde bulunan STK'lara 8 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz okulu ile başlıyor.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Kadıköy Belediyesiileİstanbul Bilgi Üniversitesiarasında Kadıköy'de sivil toplumun gücünü arttırmak, yurttaşların kentin yönetimine katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü Kadıköy Belediye Meclisi'nde kabul edildi. 4 yıl sürecek protokol kapsamında, Kadıköy Kent Konseyi üyesi STK'lara 4-6 ay arasında değişen sürelerde eğitim ve danışmanlık desteği verilecek. Kent Konseyi üyesi olan STK'lara yaz okulu, mekân, yüz yüze danışmanlık, mentorluk, eğitim ve atölyeler, akademik ve hukuki destek ile yatay öğrenme ortamları sunulacak.

YAZ OKULU İLE BAŞLIYOR

İşbirliği protokolünün sahadaki uygulamalarından ilki bu yaz düzenlenecek eğitim programı olacak. Yaz okulunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi görevlilerinin yanı sıra öğretim görevlileri 'Sivil Toplum ve Katılım', 'Örgütler için Strateji', 'Gönüllülerle İşbirliği', 'Kaynak Geliştirme Süreçleri', 'İletişim ve Sosyal Medya', 'Proje Yazma' adlı dersler verecek. Kadıköy Kent Konseyi bünyesindeki STK'ların yer alacağı yaz okuluna katılım ücretsiz. DerslerModa'da bulunan İDEA Kadıköy'de düzenlenecek.

SON BAŞVURU 30 HAZİRAN'DA

İlk kez bir belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine yönelik çalışma yürüteceği programa başvuru 30 Haziran saat 19.00'da son buluyor. Başvuru sonuçlarının 3 Temmuz'da açıklanacağı programa 15 STK kabul edilecek. Katılımcılara Yaz Okulu sonunda sertifika verilecek.