Kadıköy Belediyesi'nden tırtılla mücadele

SadeceKadıköy'de değil, Anadolu yakasında ağaç nüfusunun yoğun olduğu yerlerde görülen tırtıllarla mücadele içinKadıköy Belediyesidiğer canlılara zarar vermeyen ilaçlama yönetmeleri kullanılıyor.

YILDA 3 KEZ ÇOĞALIYOR

Kadıköy'de ağaçlarda örümcek ağı görünümlü koza örerek konaklayan ve ağaçların yaprakları ile beslenen tırtılların çoğaldığı görüldü. Gelişimini tamamlayınca Amerikan Beyaz Kelebeğine (Hyphantria cunea) dönüşen tırtıllar bir yıl içerisinde 3 nesil olarak ortaya çıkıyor. Birinci nesil mayıs ayı sonu ile haziran ayı sonu, ikinci nesil temmuz ayının üçüncü haftası ile ağustos ayının sonu, üçüncü nesil ise eylül ayının ikinci haftası ile ekim ayının ikinci haftası arasında görülüyor. Mayıs ayından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 26 bin ağaç ilaçlandı.

EKOSİSTEME ZARAR VERMEDEN İLAÇLAMA YAPILIYOR

Kadıköy BelediyesiPark ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar eşliğinde, gece saatleri ağırlıklı olmak üzere ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İlaçlama yöntemi olarak, ekosistem içerisinde yer alan diğer yararlı canlıların (arı, karınca, uğur böceği, ateş böceği vb.) zarar görmemesi amacıyla, çevreye en az zarar veren Biyolojik Mücadele Yöntemi tercih ediliyor. Tırtıllarla mücadele için süpürme, yıkama gibi yöntemlerin yanı sıra ağaçta koza örülmüş olan dalların kesilerek yakılması da etkili yöntemler arasında yer alıyor. Tırtıl tespiti durumunda 444 55 22 numaralı Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Belediyenin hizmeti dışında, ilaçlamanın 'yetkili' mühendisler (Orman Mühendisi veya Ziraat Mühendisi) veya Kurumlar (Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası-İstanbulŞubesi veya Orman Mühendisleri Odası-İstanbulŞubesi) tarafından çevre dostu uygulamaların yapılması gerekiyor.

TIRTIL KELEBEĞE DÖNÜŞÜYOR

Amerikan Beyaz Kelebeğinin, esas rengi beyaz olmakla birlikte, bazı bireylerde üst kanatlarda siyah nokta şeklinde lekeler bulunuyor. Canlı kışı pupa şeklinde; ağaç diplerinde, kovuklarda veya çatı saçaklarında geçiriyor, ilk olarak mayısın ikinci haftasından sonra uçuşa geçiyor. Yaprakların genelde alt yüzeyine bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar, yaprak yüzeyinde ağ örerek, ağ içerisinde besleniyorlar. Olgunlaşmaya başlayan ve tırtıla dönüşen larvalar ağ kümelerinden çıkarak yaprakları ve meyveleri yiyor.Kadıköysınırlarında ilk olarak 2017 yılında tespit edilen Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea) zararlısı 2018 yılında epidemi (salgın) halini aldı. Tırtılın insan sağlığı üzerinde, tespit edilmiş bir zararı bulunmuyor. Ancak ağacın yaprakları ile beslendiği için ağacın güçsüz kalmasına veya ürün verememesine neden oluyor. Bu durum dolaylı olarak ağacın diğer böcek zararlıları için de bir cazibe merkezi haline gelmesi ile sonuçlanıyor.