Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek - Haberler

Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.

24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:27
Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek
Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Kapıya teslim

Kadıköy Belediyesi, evden çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü bireylerin mağduriyet yaşamamaları için kriz masası oluşturdu. 444 55 22 numaralı çağrı merkezini arayarak yemek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını ileten ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara hizmet için ekipler oluşturuldu. 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları, sağlık önlemlerini gözeten ve sosyal mesafesini koruyan belediye ekipleri tarafından kapılarına teslim edilecek.

Yaşlılar için sıcak yemek

Öte yandan Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başladı. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. 'Komşuluk Gibisi Yok' adı altında başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 'Ülkemiz de dünya da zorlu bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte en büyük değerlerimiz olan yardımlaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerimize dönerek, birbirimizi koruyacağız. Özellikle büyüklerimiz bu süreçte kendilerini yalnız hissetmesinler. Belediye olarak da Kadıköylüler olarak da onların her zaman yanlarında olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımız belediyenin çağrı merkezini arayarak bir kayıt oluşturabilirler. Eczane, market alışverişleri ekiplerimiz tarafından yapılıp kapılarına teslim edilecek. Ekiplerimiz sağlık önlemlerini alarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hareket edecek' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:42: Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haber 18:42: İstanbul'da toplu ulaşımda güvenli mesafe düzenlemesi - Haber 18:42: İtalya'daki Türk öğrenciler Kovid-19 nedeniyle yurda dönüş yolunda - Haber 18:42: Köpeğe çarpmamak isterken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 18:41: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading