Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek - Haberler

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.

24.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:04
- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek
İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.
Kapıya teslim
Kadıköy Belediyesi, evden çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü bireylerin mağduriyet yaşamamaları için kriz masası oluşturdu. 444 55 22 numaralı çağrı merkezini arayarak yemek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını ileten ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara hizmet için ekipler oluşturuldu. 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları, sağlık önlemlerini gözeten ve sosyal mesafesini koruyan belediye ekipleri tarafından kapılarına teslim edilecek.
Yaşlılar için sıcak yemek
Öte yandan Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başladı. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. 'Komşuluk Gibisi Yok' adı altında başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 'Ülkemiz de dünya da zorlu bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte en büyük değerlerimiz olan yardımlaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerimize dönerek, birbirimizi koruyacağız. Özellikle büyüklerimiz bu süreçte kendilerini yalnız hissetmesinler. Belediye olarak da Kadıköylüler olarak da onların her zaman yanlarında olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımız belediyenin çağrı merkezini arayarak bir kayıt oluşturabilirler. Eczane, market alışverişleri ekiplerimiz tarafından yapılıp kapılarına teslim edilecek. Ekiplerimiz sağlık önlemlerini alarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hareket edecek' dedi. - Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kaynak: İHA

Etiketler : Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Yerel

Haberin Videosu :

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:42: Rusya lideri Putin'den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret - Haberler 18:40: Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın... - Haberler 18:38: Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı - Haberler 18:38: Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu - Haberler 18:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading