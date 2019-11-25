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Kadıköy Belediyesi'nin kadın çalışanları "6284" için sokağa çıktı

Kadıköy Belediyesi'nin kadın çalışanları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkat çekmek üzere farkındalık çalışması başlattı.

25.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:03Kadıköy Belediyesi'nin kadın çalışanları
Belediyesi'nin kadın çalışanları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkat çekmek üzere farkındalık çalışması başlattı. Kadın çalışanlar "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi"ne dair kanunun numarası olan "6284" sayısını Kadıköy'ün farklı noktalarına taşıdı. 6284 sayılı yasa ve yasanın dayanağı olan "İstanbul Sözleşmesi"ne dikkat çekmek için Kadıköy'ün farklı noktalarına "6284?" şeklinde grafiti ve yazılar yazıp, afişler astı.

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu anlatmak için bir de hazırladı. Kadıköy sokaklarında kadınlar tarafından yürütülen farkındalık çalışmasından görüntülerin yer aldığı videoda rap müzik eşliğinde 6284 sayılı yasa anlatıldı.

20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların ve şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmasını hedefliyor. Kadının aileden bağımsız olarak ele alındığı 6284 sayılı kanun ile şiddet mağduru kadın ve var ise beraberindeki çocuğa barınma hizmetinin sağlanması, hayati tehlikesi var ise koruma altına alınmasının sağlanması, kadın ve çocuğa geçici maddi yardımlar yapılması, psikolojik, sosyal ve hukuki desteğin sağlanması, kreş desteğinin sağlanması gerekiyor. Bu kanun ile şiddet mağduru kadın; kimlik bilgilerinin değiştirilmesini, koruma ve bakım altına alınmayı, adres gizliliğini, şiddet uygulayıcısına uzaklaştırma kararını, geçici velayet ve nafaka, geçici maddi yardım, genel sağlık sigortasından yararlanmayı talep edebiliyor. 6284 sayılı kanuna göre koruyucu tedbir kararlarının verilmesi için şiddete ilişkin delil ya da belge aranmıyor, kadının beyanı esas olarak kabul ediliyor.

6284 Sayılı kanunun sağladığı haklar:

Şiddete uğrayan kadının kendine ve beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlanması

Geçici maddi yardım sağlanması

Hayati tehlikesinin olması halinde geçici koruma altına alınması

Korunun kişi bakımından hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

Korunan kişilerin bulundukları konuta, iş yeri ve okula uzaklaştırma kararı

Şiddet uygulayan kamu görevlisi olsa bile, silahını kolluğa teslim etmesi

Korunan kişiye barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetlerinin koordine edilmesi,

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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